Geldprijs voor Nobelprijswinnaars bijna 100.000 euro omhoog

De winnaars van de Nobelprijzen ontvangen dit jaar 94.000 euro meer dan de winnaars van vorig jaar. De organisatie zegt dat de verhoging van het prijzengeld mogelijk is door de degelijke financiële situatie van de Nobel Foundation.

Het prijzengeld bedraagt dit jaar 10 miljoen Zweedse kronen, dat is ruim 949.000 euro. De Nobelprijzen worden vaak beschouwd als de meest prestigieuze onderscheidingen die jaarlijks worden uitgereikt in meerdere categorieën, van wetenschappelijke disciplines tot literatuur. De bekendste is de Nobelprijs voor de vrede.

Alfred Nobel, de bedenker van dynamiet, zorgde met zijn erfenis voor de start van de stichting en de prijs. De onderscheiding wordt sinds 1901 uitgereikt. De hoogte van het prijzengeld steeg vooral in de jaren tachtig en negentig snel. Na de financiële crisis in 2008 daalde het prijzengeld een beetje, maar in 2017 en dit jaar gaat het weer omhoog.