Gelanceerde satelliet niet meer teruggezien

Een geheime spionagesatelliet van de Amerikanen die zondag werd gelanceerd is nooit in een baan om de aarde terechtgekomen. Dat laat het Pentagon maandag weten. Het ministerie van Defensie weet niet waar het apparaat wel is, maar aangenomen wordt dat de poging is mislukt.

Een Falcon-draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX moest de satelliet in een baan om de aarde brengen. De lancering vanaf Cape Canaveral was om technische redenen al eerder uitgesteld.

Northrop Grumman is de bouwer van de miljarden kostende satelliet, die de codenaam Zuma droeg. Waarvoor de kunstmaan precies was bedoeld is geheim. Een woordvoerder van SpaceX van Elon Musk wil niet ingaan op de missie. Wel laat hij weten dat op basis van de eerste data de Falcon 9 normaal heeft gefunctioneerd.