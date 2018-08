Geheimzinnige vergiftiging in gevangenis

Personeel en gevangenen in een gevangenis in de Amerikaanse staat Ohio zijn het slachtoffer van een vooralsnog mysterieuze vergiftiging. Die is mogelijk veroorzaakt door een soort opiaat of de zeer sterke pijnstiller fentanyl. Plaatselijke media in Chillicothe meldden dat zeker vijftien personeelsleden, vijf verpleegsters en een gevangene zijn blootgesteld. Een aantal van hen is niet meer aanspreekbaar.

Scholen in de buurt zijn voorlopig dicht, dat wil zeggen dat er niemand naar binnen of naar buiten mag. Ook zijn enkele wegen voor het verkeer gesloten, aldus de Chillicothe Gazette. Volgens de autoriteiten is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid en is de situatie in de penitentiaire inrichting Ross onder controle.