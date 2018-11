Geheim agenten onder meegenomen Oekraïeners

Onder de bemanning van de Oekraïense marinevaartuigen die door Rusland zijn opgebracht, zijn enkele leden van de Oekraïense geheime dienst. Dat heeft die dienst dinsdag verklaard. Een van de agenten is zwaargewond geraakt doordat hij door een Russisch projectiel werd geraakt.

De Russische grenswacht stopte zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnenvoeren. De Oekraïense schepen werden eerst beschoten en daarna in beslag genomen. De 23 of 24 opvarenden werden meegenomen.

Diverse landen hebben een beroep gedaan op Rusland en Oekraïne om hun problemen op te lossen. Oproepen kwamen onder meer van Duitsland, Oostenrijk en Turkije.