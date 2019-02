Gegniffel om brexit-boodschap op vuilniswagen

Een Londense deelgemeente zet vuilniswagens in om tienduizenden EU-burgers in het gebied te informeren over hun rechten. Dat is volgens het bestuur van Tower Hamlets veel goedkoper dan het huren van reclameborden, bericht Sky News. Op de campagne wordt positief gereageerd, maar er is ook veel gegniffel op sociale media.

In deelgemeente rijden momenteel elf vuilnistrucks rond met grote borden. Daarop worden de 41.000 EU-burgers in het gebied aangemoedigd hun „recht om hier te blijven na de brexit” veilig te stellen. De boodschap „dit is ook jullie thuis” wordt vergezeld door een grote pijl die naar de achterkant van de vuilniswagen wijst.

now, call me crazy, but maybe the garbage trucks weren’t the best place for the “eu citizens, this is your home!” ads pic.twitter.com/oH71Ln8sNB — milo edwards (@Milo_Edwards) 21 februari 2019

Komiek Milo Edwards fotografeerde een van de trucks en deelde de afbeelding op Twitter. „Je kan me gek noemen, maar misschien is een vuilniswagen niet de beste plek voor de ‘EU-burgers, dit is jullie thuis’ reclame”, oppert hij.

De deelgemeente laat weten dat het simpelweg goedkoper is om eigen voertuigen te gebruiken bij de informatiecampagne. De campagne the3million, die opkomt voor EU-burgers in Groot-Brittannië, zegt dat andere overheden er goed aan zouden doen het voorbeeld van Tower Hamlets te volgen. „Het maakt niet uit waar ze adverteren, als het maar zichtbaar is.”