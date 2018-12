Gegevens van gebruikers site Quora gestolen

De website Quora, een gemeenschap waar mensen antwoorden kunnen vinden op elke vraag die ze hebben, is getroffen door een datalek. Een onbekende hacker is binnengedrongen in de systemen. Daarbij werden gebruikersnamen, e-mailadressen en sterk versleutelde wachtwoorden van zo’n 100 miljoen gebruikers buitgemaakt, maar ook de vragen die gebruikers hebben gesteld en antwoorden die ze aan anderen hebben gegeven.

Quora zegt dat de hack afgelopen vrijdag aan het licht kwam. Gedupeerde gebruikers worden geïnformeerd. Quora logt ze uit en hun wachtwoorden worden ongeldig gemaakt. Zij moeten de eerstvolgende keer dat ze de site bezoeken een nieuw wachtwoord aanmaken.

Wie achter de hack zitten, is niet bekend. Het is de vraag of zij de versleuteling kunnen kraken en bij de echte wachtwoorden kunnen komen. Ook de kans op identiteitsfraude is klein, zegt Quora, omdat de site geen creditcardnummers en burgerservicenummers bewaart. Toch raadt Quora mensen aan om hun wachtwoord nergens anders te gebruiken, en als ze dat wel doen om die wachtwoorden meteen te veranderen.