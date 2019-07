Geestelijke gezondheid EU-jongeren slecht

Een nieuw Europees rapport stelt dat de geestelijke gezondheid onder de 72 miljoen Europese jongeren zorgwekkend is. Jongeren in Zweden hebben het meeste risico op een depressie, gevolgd door Estland, Malta, Nederland en Groot-Britanniƫ.

Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerd rapport van de organisatie Eurofound.

Uit het rapport blijkt dat 14 procent van de Europese 18- tot 24-jarigen risico loopt op een depressie, terwijl 4 procent aan een chronische depressie lijdt. Meisjes hebben meer kans op depressieve klachten dan jongens.

In Zweden loopt 41 procent van de jongeren een risico op depressie, terwijl dit voor 21 procent van de Nederlandse leeftijdsgenoten geldt. In Bulgarije en Slowakije is de kans op depressie onder jongeren het kleinst: respectievelijk 6 en 1 procent van de jongeren loopt daar risico.

De auteurs wijzen erop dat jongeren die in landen wonen waar de economische crisis het hardst toesloeg, nog steeds de gevolgen van economische en sociale uitsluiting ervaren. Die gevoelens zijn het hoogst onder jongeren in Griekenland (93 procent), gevolgd door Portugal (86 procent).