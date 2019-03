‘Geen zorgen’ om gezondheid Bouteflika

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft de medische tests in het Zwitserse ziekenhuis waar hij op 24 februari werd opgenomen, bijna doorlopen, zei de campagneleider voor zijn herverkiezing Abdelghani Zaalane donderdag.

Zaalane benadrukte dat er over de gezondheid van de 82-jarige leider „geen zorgen” zijn en dat hij zou worden gesteund door een stille meerderheid in Algerije die niet heeft meegedaan aan de massale protesten tegen zijn kandidatuur. Hij gaf geen datum voor de terugkeer van de president naar Algerije.

Bouteflika zit in een rolstoel sinds hij in 2013 een beroerte kreeg en wordt nog maar zelden in het openbaar gezien. Het besluit om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 18 april heeft tienduizenden demonstranten de straat opgedreven.

In een poging de publieke woede te kalmeren, heeft Bouteflika toegezegd vroeg af te treden als hij wordt herkozen voor een vijfde ambtstermijn.