Geen winnaar presidentsverkiezingen Bolivia

De kans lijkt groot dat er een tweede verkiezingsronde nodig is om te bepalen wie de nieuwe president van Bolivia wordt. Nadat 83 procent van alle stemmen is geteld ligt de huidige president Evo Morales aan kop met ruim 45 procent van de uitgebrachte stemmen. Zijn directe rivaal Carlos Mesa staat op bijna 38 procent.

Uit dit voorlopige resultaat blijkt dat Morales, die al drie keer eerder is verkozen tot president, op 15 december waarschijnlijk een tweestrijd om het presidentschap moet uitvechten met Mesa. Om direct als president te worden verkozen heeft een kandidaat in de eerste ronde namelijk minimaal 40 procent van de stemmen en een verschil van 10 punten of meer ten opzichte van de nummer 2 nodig. Toch gaat Morales ervan uit dat die tweede ronde niet nodig is. Hij verwacht dat als de stemmen uit de plattelandsgebieden zijn geteld, hij alsnog voldoende steun heeft om voor de vierde keer president te worden.

In 2006 won Morales de verkiezingen en werd hij de eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om nog een termijn als president aan te kunnen gaan. Dat voorstel werd afgewezen. Morales won daarna een rechtszaak, waarin werd gezegd dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen mee te laten doen.

Onder leiding van de huidige president kende Bolivia een lange periode van politieke en economische stabiliteit. Maar door de langzame economische groei, mogelijke overheidscorruptie en anti-democratische praktijken lijken steeds meer Bolivianen zich van hem af te keren.