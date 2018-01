Geen wapenvergunning bij gebruik mediwiet

Duitsers die op medische gronden cannabis gebruiken, moeten hun wapenvergunning inleveren als zij er een hebben. Dat heeft een rechtbank in München bepaald.

Het oordeel werd geveld in een zaak die door een jager uit de regio Miesbach was aangespannen. Lokale autoriteiten hadden zijn wapenvergunning en jachtvergunning ingetrokken omdat hij meerdere keren per dag cannabis gebruikte.

De rechtbank meent dat een betrouwbare omgang met wapens niet meer gegarandeerd kan worden als iemand cannabis consumeert. Er is volgens de rechter ook geen wetenschappelijk onderzoek naar het verschil in werking tussen medisch gebruik en het in Duitsland verboden vrijetijdsgebruik. Sinds maart 2017 kunnen patiënten op medische gronden cannabis als pijnstiller krijgen.