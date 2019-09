Geen visum VS voor team Rohani

De Verenigde Staten hebben geen visum verstrekt aan het team van de Iraanse president Hassan Rohani om de Algemene Vergadering van de VN in New York bij te wonen. Dat meldt het Iraanse persbureau Isna zondag.

Tijdens de vorige bezoeken van Rohani aan de VN is het team er altijd geweest om de afspraken van de president te coördineren. De Iraanse journalisten, die de president altijd vergezellen op zijn reizen naar het buitenland, ontvingen ook geen Amerikaanse visa.

Rohani zelf en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif kregen hun visa pas donderdag. Het is nog onduidelijk wie Rohani maandag naar New York zal vergezellen. Volgens berichten in de media mocht Sarif slechts twee van zijn medewerkers meenemen. De Iraanse minister is sinds vrijdag in New York.

Het algemeen debat van de Algemene Vergadering van de VN, dat enkele dagen duurt, begint dinsdag. Rohani’s toespraak staat gepland voor woensdag. Een ontmoeting tussen Rohani en de Amerikaanse president Donald Trump in de marge van de bijeenkomst wordt onwaarschijnlijk geacht.

De relatie tussen de VS en Iran is sterk verslechterd sinds het aantreden van president Donald Trump. Hij trok zijn land ruim een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.