Geen vervroegde verkiezingen Israël, Netanyahu roept op tot eenheid

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tegen de verwachting in geen vervroegde parlementsverkiezingen in zijn land afgekondigd. Hij riep tijdens een televisietoespraak zijn coalitiepartners in het Israëlische kabinet op om toch vooral de regering overeind te houden.

„We bevinden ons in een van de moeilijkste fasen van het veiligheidsbeleid. Dat is niet het moment dat je een regering omverwerpt of nieuwe verkiezingen houdt. Dat zou onverantwoordelijk zijn,” vertelde Netanyahu zondagavond.

Netanyahu, hoofd van de rechtse Likud-partij, heeft de afgelopen dagen een ontmoeting gehad met coalitiepartners die hebben opgeroepen tot vervroegde verkiezingen, nadat minister Avigdor Lieberman van Defensie opstapte. Lieberman's partij vertrok ook uit de regering, waardoor de coalitie nog maar een meerderheid van een zetel heeft.

De premier heeft zijn coalitiepartners vrijdag gewaarschuwd dat ze een „historische fout” zouden maken als ze de huidige rechtse regering laten vallen. Hij zei dat hij vreesde voor een herhaling van het scenario van 1992. Links kwam toen aan de macht na het uiteenvallen van een rechtse regering en sloot de –volgens Netanyahu– voor Israël desastreuze akkoorden van Oslo. Als gevolg daarvan kregen de Palestijnen beperkt zelfbestuur.

Een militaire oplossing van het Hamasprobleem is voor Israël niet reëel