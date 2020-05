Geen vervolging voor Surinaamse minister van Financiën

De Surinaamse minister van Financiën Gillmore Hoefdraad zal voorlopig niet worden vervolgd voor de elf strafbare feiten waar hij van werd verdacht. Dat heeft het Surinaamse parlement maandagnacht na een urenlange vergadering besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de afgelopen maanden een lijvig rapport over de vermeende strafbare feiten van Hoefdraad opgesteld. De procureur-generaal kon echter niet tot vervolging overgaan omdat het parlement hier toestemming voor moet geven. Deze speciale bevoegdheid vloeit voort uit een wet die zegt dat politieke ambtsdragers niet zomaar vervolgd kunnen worden.

Hoefdraad zelf heeft de afgelopen dagen via de media duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet schuldig acht. Dat is ook de mening van de coalitiepartijen NDP en BEP, zo bleek tijdens de vergadering. Volgens hen was het dossier incompleet en waren de beschuldigingen vooral ingegeven door politieke motieven. De oppositie wilde het OM zijn werk laten doen, zoals dat hoort in een rechtstaat.

De feiten waar Hoefdraad van wordt verdacht variëren van de verkoop van overheidsgebouwen tot misbruik van royalty’s van goudbedrijven. De strafbare feiten zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de zaak van de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt. Hij zit al sinds begin februari vast wegens verdenking van fraude en malversaties. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt in een aantal gevallen in opdracht van de minister van Financiën heeft gehandeld.

Het besluit van dit parlement betekent overigens niet dat de vervolging van Hoefdraad voor altijd van de baan is. Een volgende volksvertegenwoordiging kan het dossier opnieuw in behandeling nemen.