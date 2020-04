Geen versoepeling coronamaatregelen in Suriname

CORONAVIRUS

PARAMARIBO (ANP) - Hoewel Suriname het coronavirus behoorlijk onder controle lijkt te hebben, vindt president Desi Bouterse het te vroeg de coronamaatregelen te versoepelen. Deze blijven daarom de komende 14 dagen nog van kracht. Dat zei Bouterse vrijdagavond (lokale tijd) in een vooraf opgenomen tv-toespraak.

Het uitgaansverbod dat geldt tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur 's ochtends blijft hiermee van kracht, net als het samenscholingsverbod voor meer dan tien mensen. Om het virus zoveel mogelijk buiten het land te houden blijven de grenzen dicht en gaat de controle omhoog, aldus Bouterse.

De komende twee weken zal de regering gebruiken om een goed beeld te krijgen van de eventuele gevolgen van de repatriëring van gestrande inwoners en de preventiemaatregelen in het Surinaamse binnenland. Ook zal de regering komende week het pakket aan overbruggingsmaatregelen presenteren.

De Surinaamse president constateerde dat het ‘’lijden’’ als gevolg van de coronacrisis Suriname bespaard is gebleven, in tegenstelling tot veel andere landen. De positieve medewerking van de gemeenschap en de steun van God hebben daar aan bijgedragen, zo zei Bouterse. Suriname heeft 10 coronabesmettingen geregistreerd. 7 mensen zijn hersteld, 2 liggen nog in het ziekenhuis. Een persoon is overleden aan de gevolgen van het virus.

Volgens het Surinaamse staatshoofd leert corona mensen dat evenwicht belangrijk is. "Wij moeten onze volksgezondheid nu prioriteit geven, zonder dat wij onze economische activiteiten prijsgeven. Het gaat om evenwicht, met één uitgangspunt: de mens staat centraal.’’