Geen verrassingen in reeks Amerikaanse staten

Voorlopige uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in een reeks staten in lijn met de verwachtingen. Een overzicht.

Grote nieuwsmedia melden dat zittend president Donald Trump op de winst kan rekenen in Tennessee (11 kiesmannen), Indiana (11), Alabama (9), Louisiana (8), Kentucky (8), Oklahoma (7), Mississippi (6), Arkansas (6), West Virginia (5), Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3).

Joe Biden heeft volgens Amerikaanse media de meeste stemmen gekregen in New York (29 kiesmannen), Illinois (20), New Jersey (14), Virginia (13), Massachusetts (11), Maryland (10), Colorado (9), Connecticut (7), New Mexico (5), Rhode Island (4), Delaware (3), Vermont (3), Washington D.C. (3) en Maine (2).

Deze voorlopige uitkomsten bevatten geen verrassingen. Geen van de staten gold als ‘swing state’, zoals de staten worden genoemd waar het volgens opiniepeilers alle kanten op kon gaan.

Wie 270 of meer kiesmannen achter zich heeft, wint de verkiezingen.