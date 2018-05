Geen verborgen ruimte in tombe Toetanchamon

Onderzoekers hebben geen bewijs gevonden van verborgen ruimtes bij de grafkamer van farao Toetanchamon. Sommige experts hadden gespeculeerd dat de stoffelijke resten van koningin Nefertiti mogelijk in een nog onontdekte kamer lagen.

Het maandenlange onderzoek van de Polytechnische Universiteit van Turijn heeft aangetoond aan dat een dergelijke ruimte niet bestaat, zegt het Egyptische ministerie van Oudheden. De minister van Oudheden had in 2015 nog aangegeven voor „90 procent” zeker te zijn dat zich nog iets bevond achter de muren van de tombe. Dat zou zijn gebleken uit een scan.

Nefertiti dankt haar bekendheid onder meer aan een circa 3300 jaar oude buste, die te zien is in een museum in Berlijn. Ze was vermoedelijk de stiefmoeder van Toetanchamon. Hij kreeg wereldwijde bekendheid doordat zijn graf vrijwel ongeschonden is aangetroffen.