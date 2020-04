Geen verandering in toestand van Britse premier Johnson

Er is geen verandering opgetreden in de toestand van Boris Johnson. De Britse premier werd maandag op de intensive care opgenomen na een verslechtering van zijn toestand door het coronavirus. Zodra er enige verandering in de conditie van Johnson is, zal er een verklaring komen, zei minister voor Kabinetszaken Michael Gove dinsdag.

Johnson kreeg maandag zuurstof toegediend en werd naar een intensivecareafdeling gebracht in een centraal ziekenhuis in Londen. De premier ligt niet aan beademingsapparatuur, zei Gove. Johnson sprak van een voorzorgsmaatregel nadat de symptomen van het virus aanhielden, liet hij via Twitter weten.

Zijn kantoor zei dat hij leed aan „aanhoudende” symptomen van Covid-19, waaronder hoesten en hoge temperaturen. „De premier is op dit moment bij bewustzijn”, zei Downing Street maandag laat op de dag, eraan toevoegend dat de overstap naar de intensive care „een voorzorgsmaatregel was voor het geval hij beademing nodig heeft om zijn herstel te bevorderen”.

De 55-jarige premier testte elf dagen geleden positief op het coronavirus. Zelfs als hij snel herstelt, zal hij waarschijnlijk zijn werk enige tijd niet kunnen hervatten.

Tijdens zijn afwezigheid neemt minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab diens taken waar.