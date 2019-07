Geen tweederdemeerderheid voor Abe in senaat

De coalitie van de Japanse premier Shinzo Abe heeft bij de verkiezingen voor het Hogerhuis een overwinning geboekt. Hij heeft echter niet genoeg zetels gewonnen voor een tweederdemeerderheid, die nodig is voor het aanpassen van de grondwet, meldt nieuwszender NHK op basis van een exitpoll.

Abes Liberaal-Democratische Partij (LDP) en de coalitiepartner, de rechtse Komeito-partij, zijn verzekerd van 69 van de 124 zetels waarvoor werd gestemd, ongeveer de helft van de 245 zetels in het Hogerhuis. Van negen zetels is de uitslag nog niet duidelijk. Om een tweederdemeerderheid te behalen had de coalitie 85 van de 124 zetels moeten winnen. Van de zetels die niet verkiesbaar waren, hebben de partij van Abe en Komeito er 70.

De Hogerhuisverkiezingen worden elke drie jaar gehouden. Elke keer wordt ongeveer de helft van de zetels opnieuw verdeeld.