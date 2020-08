Geen toenadering Athene en Ankara

Turkije en Griekenland staan ook na de bemiddelende gesprekken van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas recht tegenover elkaar in hun ruzie over het gebied in het oosten van de Middellandse Zee.

Maas noemde de situatie „zeer riskant” maar verklaarde ook dat de partijen er volgens hem met gesprekken uit willen komen.

Maas riep de landen na zijn onderhoud met zijn ambtsgenoten in Athene en Ankara op tot een compromis te komen. „De situatie is zeer riskant. Wie steeds dichter naar de afgrond beweegt, kan er een keer invallen.” Volgens de Duitse minister zijn stappen om de spanning weg te nemen zeer noodzakelijk.

De twee NAVO-landen liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren. De marines van Turkije en Griekenland staan op het punt oefeningen te houden in hetzelfde gebied waarmee de spanningen tussen beide landen verder oplopen.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken eiste na het gesprek met Maas dat de EU Turkije sancties oplegt. De Turkse buitenlandminister waarschuwde Griekenland geen fouten te maken. „Als jullie nu een verkeerde stap doen, zullen wij zonder ons te bedenken doen wat nodig is.”

Turkije besloot zondag de zoektocht naar olie en gas in de zee tussen Kreta en Cyprus te verlengen tot donderdag. Griekenland besloot daarop in hetzelfde gebied een militaire oefening te houden, waarna Turkije ook in het gebied wilde gaan oefenen.

Griekenland meldde dat het „bereid is op zowel diplomatiek als operationeel niveau te reageren” en dat het land zijn rechten zal verdedigen.