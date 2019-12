Geen teken van leven meer op vulkaaneiland

Op het Nieuw-Zeelandse eiland waar eerder maandag een vulkaan uitbarstte zijn geen mensen, dood of levend, meer aangetroffen. Dat meldt de Nieuw-Zeelandse politie na het uitvoeren van meerdere verkenningsvluchten boven het eiland.

Na de vulkaanuitbarsting op White Island, een toeristische bestemming, zijn tot nu toe vijf doden geteld. De politie sluit nog niet uit dat het aantal nog oploopt. Er worden nog mensen vermist, maar het exacte aantal is niet bekend. Er zijn zeker 22 mensen gewond geraakt. Ze hebben allen brandwonden, meldt de regionale ambulancedienst.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk