Geen tegenstand voor Maduro in Venezuela

Venezuela gaat zondag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Dat het in 2013 aangetreden staatshoofd Nicolas Maduro gaat winnen, lijkt vrijwel zeker.

Belangrijke politieke tegenstanders van de linkse president zitten in de gevangenis of mogen geen politiek ambt uitoefenen. Dat laatste lot trof onder meer Henrique Capriles, de uitdager van Maduro in de presidentsverkiezingen van 2013. Vorig jaar legden de autoriteiten Capriles een vijftienjarig verbod op het uitoefenen van een politieke functie op, onder meer omdat hij zou hebben aangezet tot gewelddadige protesten tegen de regering in de hoofdstad Caracas.

In 2013 was Capriles de kandidaat van het oppositieblok MUD. Die coalitie boycot dit keer de verkiezingen omdat ze vreest voor fraude door de regering-Maduro. Twee kandidaten die wel meedoen, kunnen niet op veel steun van de kiezers rekenen. De 56-jarige Henri Falcon was eerder een politieke vriend van Maduro. Volgens de oppositie doet hij alleen maar mee om een herverkiezing van het huidige staatshoofd te legitimeren. Ook de 48-jarige evangelische geestelijke Javier Bertucci zou weinig kans maken, omdat hij nauwelijks politieke ervaring heeft.

De 55-jarige Maduro is als president de opvolger van de in maart 2013 overleden linkse populist Hugo Chavez. Onder het economisch wanbeleid van Maduro is het Zuid-Amerikaanse land ten prooi gevallen aan een enorme schaarste aan goederen, werkloosheid, misdaad en inflatie. Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

Volgens Venezuela zijn de ABC-eilanden door hun nabijheid ook een aantrekkelijke bestemming voor smokkelwaar. Venezuela hield de grens dit jaar enkele maanden dicht omdat de eilanden niet genoeg zouden doen om de smokkel van onder meer drugs, wapens, geld, goud en koper tegen te gaan. Minister van Buitenlandse Blok vloog daarom hoogstpersoonlijk naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas om het geschil met Maduro uit de wereld te helpen.