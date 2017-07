Geen straf voor feestende Duitse agenten

Berlijnse agenten die uitbundig hebben gefeest nadat ze vanwege de G20 naar Hamburg waren gestuurd, hoeven niet te vrezen voor disciplinaire maatregelen. Een woordvoerder van het politiekorps in de Duitse hoofdstad erkende dinsdag dat het gedrag van de politiemensen geen schoonheidsprijs verdient, maar dat geen straffen worden uitgedeeld.

De politietop in Hamburg besloot onlangs ruim 220 collega’s uit Berlijn terug te sturen. De politiemensen waren ondergebracht in de gemeente Bad Segeberg, waar naar verluidt wild werd gefeest. Het gedrag van de ‘Party-Polizisten’ (feestende politiemensen) zorgde in Duitsland voor veel ophef. Agenten zouden zich volgens Duitse media schuldig hebben gemaakt aan wildplassen en zelfs aan seks in het openbaar.

Dat disciplinaire maatregelen uitblijven, heeft volgens de Berlijnse politiewoordvoerder meerdere redenen. Zo zijn er geen videofilmpjes, foto’s, getuigen of bewijsmateriaal die strafmaatregelen noodzakelijk zouden maken. Ook zou de berichtgeving over het wangedrag van de agenten „,duidelijk overdreven” zijn.