„Geen straf ex-adviseur Trump om meewerken”

De voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Flynn, heeft voldoende meegewerkt aan het Rusland-onderzoek. Speciaal aanklager Robert Mueller vindt dat Flynn, die eerder valse verklaringen aflegde aan de FBI, daarom geen of een milde gevangenisstraf verdient.

Mueller schrijft dat in een advies aan de rechtbank. In totaal zat Flynn 19 keer om de tafel met de onderzoekers, waarbij hij informatie uitwisselde en documenten overhandigde. Wat hij precies heeft gedeeld is niet bekendgemaakt.

„Zijn vroege samenwerking was bijzonder waardevol omdat hij een van de weinigen was met kennis over een langere periode en uit eerste hand”, stelt Mueller die de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016 onderzoekt en de mogelijke samenspanning van de Russen met de campagne van Trump.

Flynn lag al gauw onder het vergrootglas van Mueller. In februari 2017 werd hij ontslagen als nationale veiligheidsadviseur. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat hij tegenover vicepresident Mike Pence had gelogen over de reikwijdte en inhoud van zijn geheim overleg met Russische officials.

De veiligheidsadviseur gaf in december vorig jaar toe dat hij valse verklaringen had afgelegd tegenover de FBI over zijn contacten met toenmalig ambassadeur Sergej Kisljak van Rusland. Hij krijgt op 18 december het vonnis te horen in zijn strafzaak.