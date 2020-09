Geen steun voor Amerikaanse plan voor strafmaatregelen Iran

Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk steunen de VS niet in zijn oproep VN-sancties tegen Iran op te leggen. In een brief aan de VN-Veiligheidsraad in New York stellen de drie Europese landen dat herinvoering van de strafmaatregelen, zoals de regering van de Amerikaanse president Donald Trump graag wil, „niet rechtmatig” is. Deze mening zou door een groot deel van Veiligheidsraad worden gedeeld, aldus het schrijven.

De Verenigde Staten kondigden in augustus aan dat ze het herstel van alle VN-sancties uit tijden van voor de nucleaire deal met Iran uit 2015 zouden afdwingen via een zogenaamde snapback-procedure. De meerderheid van de Veiligheidsraad, inclusief de vijf partners die de deal met Iran sloten -Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China-, ontzegde de VS het recht daarmee door te gaan omdat de regering van Trump zich in 2018 terugtrok uit de nucleaire deal.

De overeenkomst is bedoeld om te voorkomen dat Teheran een atoombom bouwt en tegelijkertijd moet Iran profiteren van economische samenwerking. De snapback is een mogelijkheid voor lidstaten van de nucleaire overeenkomst om Iraanse schendingen van het verdrag aan de kaak te stellen bij de Veiligheidsraad. Daarmee kunnen alle VN-sancties uit de tijd van voor het akkoord binnen 30 dagen weer worden ingesteld, zonder dat andere leden dit met een veto kunnen voorkomen.