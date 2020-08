Geen steun van Bush voor Trump; wel voor Biden?

Gaat voormalig president George W. Busch, zelf Republikein, bij de komende verkiezingen de Democraat Joe Biden steunen? Over die vraag wordt in de Amerikaanse media gespeculeerd.

Vast staat dat Bush deze week niet deelneemt aan de Republikeinse conventie. Hij geeft ook geen statement af waarmee hij de kandidatuur van Trump voor de komende presidentsverkiezingen steunt. Bush komt niet, Bush spreekt niet. Maar dat is niet bijzonder. In 2016 was hij er ook niet. De vraag is alleen waarom Bush er niet is.

Op het eerste gezicht lijkt het antwoord heel simpel. Bush vindt dat een oud-president zijn opvolger(s) niet voor de voeten moet lopen en zich dus niet met de politiek moet bemoeien. „Je bent van het podium af, dan moet je er niet weer opklimmen”, heeft hij meer dan eens gezegd.

Dat is ook wel de gangbare regel die vrijwel alle voormalige presidenten volgen. Zij houden hun mond over het beleid van hun opvolgers – zeker als ze daarover kritisch zijn. Alleen de meesten gaan wel naar het partijfeest dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Doorgaans spreken ze daar dan nog een woordje ten gunste van de nieuwe kandidaat. Zo gaat het bij de Democraten, zo gaat het bij de Republikeinen.

Tegen die achtergrond was het opvallend dat oud-president Obama vorige week niet alleen de Democratische kandidaat Joe Biden een steun in de rug gaf maar ook een frontale aanval deed op president Trump. Dat is ongebruikelijk en zoiets valt zeker niet van Bush te verwachten, gesteld dat hij de kritiek van Obama deelt.

Freddy Ford, voormalig woordvoerder van Bush, zegt: „Bush is uit de politiek en bemoeit zich er niet meer mee. En… hij vond het niet leuk vond toen hij in functie was, dat voorgangers commentaar op hem hadden en hij gaat het zelf zeker niet doen nu hij uit zijn ambt is.” Dat Bush dus niet naar de conventie komt en ook geen videorede houdt, is niet bijzonder.

Maar, is er toch niet meer aan de hand? Ondanks het publieke zwijgen van de oud-president is het een publiek geheim dat Bush grote moeite heeft met een aantal beleidskeuzes van Trump en zeker ook met zijn stijl. Vandaar de vraag: Zou Bush wel op Trump gaan stemmen of zou hij soms liever voor Joe Biden kiezen?

Dat die vraag wordt gesteld heeft ook te maken met het feit dat de kritiek op Trump binnen de Republikeinse partij aanzwelt. Vorige maand lanceerde een aantal voormalige medewerkers van Bush het steuncomité ”43 Alumni voor Biden”. Zij willen Republikeinen voor de Democratische kandidaat werven. Ze richten zich op mensen die „verbijsterd en teleurgesteld zijn vanwege de schade aan onze natie door president Donald Trump.”

Afgelopen maandag liet voormalig Republikeins senator Jeff Flake (Arizona) en tientallen Republikeinse Congresleden weten Biden te steunen.

Vorige week, tijdens de Democratische Conventie hielden verschillende vooraanstaande Republikeinen een toespraak tijdens de Democratische Conventie. Daarmee kozen ze tégen Trump en vóór Biden. De bekendste waren Colin Powell, minister van Buitenlandse Zaken onder president Bush, en John Kasich. Hij deed vier jaar geleden ook een gooi naar de Republikeinse kandidatuur voor het presidentschap. Als zij het doen, zou Bush dan ook niet willen komen?

Bekend is dat medewerkers van Biden informeel geprobeerd hebben of Bush interesse had, zo meldt internetkrant The Hill. Zij kregen nul op het rekest. Een steunbetuiging voor de Democraat in welke vorm dan ook, zou hen goed van pas komen.

Zo’n actie van Bush zit er volgens Cal Jillson, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Southern Methodist University in Dallas, beslist niet in. „George Bush zal geen publieke steunbetuiging uitspreken. Dat doet hij nooit. Hij houdt zich afzijdig. Maar bedenk: Zwijgen is vaak ook spreken.”