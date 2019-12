‘Geen stakingen tijdens Kerst in Frankrijk’

De grootste vakbond van Frankrijk, CFDT, is tegen transportstakingen tijdens de kerstperiode. Dat heeft secretaris-generaal Laurent Berger van de CFDT gezegd tegen de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche. Maar als de regering haar nieuwe pensioenplannen niet laat vallen, dan roept de bond haar leden op om in januari nieuwe acties te houden.

„CFDT-spoorwegwerknemers willen geen blokkade tijdens de feestdagen. Maar als de tekst in januari niet is veranderd, dan gaan we over tot nieuwe acties”, aldus Berger.

De CFDT bleef lange tijd buiten de stakingen die al sinds 5 december voor enorme verkeerschaos zorgen in Frankrijk. Maar de bond sloot zich afgelopen donderdag aan nadat er in de ogen van de vakbond een „rode lijn’ was gepasseerd met het nieuwe pensioenplannen. De pensioenleeftijd wordt verhoogd van 62 naar 64 en er komt een universeel pensioensysteem. De uitzonderingen worden in de loop van de tijd afgeschaft. De vakbonden hebben dit voorstel afgewezen.

De Franse vakbond CGT maakte eerder deze week bekend wel met Kerst te staken. Bij France Info TV zei de directeur van de vakbond Laurent Brun dat de stakingen alleen stoppen „als de regering bij zinnen komt”.