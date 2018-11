Geen signaal meer van zwarte doos ramptoestel

De Indonesische autoriteiten vangen geen signaal meer op van de cockpitvoicerecorder van het verongelukte passagiersvliegtuig van Lion Air. Toch gaat de zoektocht naar de zogenoemde zwarte doos verder, verklaarde het hoofd van de commissie die gaat over transportveiligheid (KNKT) voor het parlement.

De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 crashte eind oktober kort na het opstijgen in de Javazee. Alle 189 inzittenden kwamen om het leven. De autoriteiten hebben één van de twee zwarte dozen van het toestel geborgen. In die zogeheten flightdatarecorder zijn de vluchtgegevens opgeslagen.

In de nog vermiste cockpitvoicerecorder is mogelijk te horen wat gebeurde in de cockpit van het ramptoestel. Dat kan onderzoekers helpen de oorzaak van de ramp te achterhalen. De zoektocht naar die zwarte doos is bemoeilijkt door sterke stroming in het rampgebied en inmiddels is ook het signaal weggevallen, zegt KNKT-chef Soerjanto Tjahjono.

Volgens Tjahjono wordt al het mogelijke gaan om het apparaat alsnog te vinden. Zoekteams zijn onder meer aan het dreggen en gebruiken sonarapparatuur.