„Geen Saudisch verzoek om uitleveren vrouw”

De Saudische ambassade in Thailand ontkent dat het de Thaise autoriteiten heeft gevraagd een jonge Saudische vrouw uit te leveren. De ambassade twitterde dinsdag dat berichten in de media over een uitleveringsverzoek voor de 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun onjuist zijn.

Qunun vluchtte uit Koeweit waar ze samen met familieleden verbleef. Naar eigen zeggen nam ze het vliegtuig om te ontsnappen aan „fysiek, psychisch en verbaal” misbruik door haar familie. Ze wilde asiel aanvragen in Australië, maar strandde in Thailand. Om te voorkomen dat ze zou worden teruggestuurd naar Koeweit barricadeerde de vrouw maandag de deur van haar hotelkamer op de luchthaven van Bangkok en zocht ze via sociale media bijstand.

Later maandag meldden de Thaise autoriteiten dat ze Qunun voorlopig niet terugsturen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR onderzoekt de zaak van de vrouw.