Geen overlevenden na crash legerhelikopter

Een Amerikaanse legerhelikopter is neergestort in het westen van Irak. Er zijn geen overlevenden, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Over het dodental is niets bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse functionarissen had het toestel zeven inzittenden.

Twee bronnen zeiden eerder tegen persbureau Reuters dat het toestel was neergekomen bij al-Qaim, een stad in de provincie Anbar dicht bij de Syrische grens. Het leger zei later in een verklaring dat de crash vermoedelijk niet is veroorzaakt door een aanval.

De Amerikanen stuurden na de crash reddingsteams op pad. De hulp mocht echter niet meer baten. „Alle manschappen aan boord zijn omgekomen door de crash”, zei brigadegeneraal Jonathan P. Braga. Hij noemde de dood van de militairen „een tragedie”. De VS hebben duizenden manschappen in Irak gestationeerd vanwege de strijd tegen terreurgroep IS.