Geen oliewinning voor de kust van Florida

Voor de kust van de Amerikaanse staat Florida zullen geen booreilanden verschijnen. Minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, heeft gouverneur Rick Scott laten weten dat de wateren voor de kust van Florida niet worden opengesteld voor oliewinning.

„Ik sta achter het standpunt van de gouverneur dat Florida uniek is en dat de kusten sterk afhankelijk zijn van toerisme als economische drijfveer”, aldus Zinke in een verklaring. Daarom „zal ik Florida niet in overweging nemen voor nieuwe gas- en olieplatforms”.

De Amerikaanse president Donald Trump ontvouwde vorige week zijn plan om vrijwel alle wateren voor de kust van de Verenigde Staten open te stellen voor oliewinning. De regering wilde dat in eerste instantie ook voor stroken voor de kust van Florida, waar milieuactivisten zich al jarenlang inzetten voor de bescherming van verfijnde ecosystemen. Daar wordt nu van afgezien.