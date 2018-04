„Geen nucleaire wapens maar vrede in Korea”

De leiders van Zuid- en Noord-Korea, president Moon Jae-in en Kim Jong-un, hebben aan het slot van hun topontmoeting samen beklemtoond dat ze vrede willen en geen nucleaire wapens op het schiereiland. Dit staat in hun verklaring die spreekt over „een permanente en solide vrede” en een einde aan de onderlinge vijandelijke acties.

De twee verklaarden dat ze ook met de VS en mogelijk ook met China aan tafel willen om formeel een einde te maken aan de Koreaanse oorlog die in 1953 met een wapenstilstand is gestaakt. Een vredesverdrag is nooit getekend en de toenmalige frontlijn deelde het land in een stalinistisch noorden en westers zuiden.

Na een jaar van spanningen en wederzijdse scheldpartijen lijken Kim en de Amerikaanse president Trump elkaar eind mei of begin juni te gaan ontmoeten. Trump omschreef ‘de suïcidale raketman’ Kim deze week als ‘heel open ’ en ‘eerbaar’.

Moon heeft bekendgemaakt dat hij in herfst op uitnodiging van zijn Noord-Koreaanse gesprekspartner een bezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang brengt. De sfeer tussen de leiders is volgens het persbureau Yonhap uitstekend.

En Kim heeft niet alleen zijn zus, maar ook zijn vrouw naar de top gehaald. Zus Kim Yo-jong speelt een diplomatenrol in het regime en was aan het begin van de top al aanwezig bij de grenspost Panmunjom. Yonhap meldde later dat de vrouw van Kim, Ri Sol-ju, vlak voor het diner in Panmunjom is aangekomen.

Het is pas de derde top van Koreaanse leiders. De vorige waren in 2000 en in 2007.