Geen nieuwe voorzitter CDU voor de zomer

Er komt geen bijzonder CDU-partijcongres om een nieuwe voorzitter te kiezen, zegt de huidige voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie haar gaat opvolgen wordt in december dit jaar pas bekend.

„Met het oog op de corona-maatregelen is duidelijk dat er voor de zomer geen buitengewone partijdag te organiseren is”, zei Kramp-Karrenbauer zondag in een televisie-interview. Volgens haar is met de kandidaten besproken dat het weinig zin heeft om vlak voor het jaarcongres nog een buitengewone partijdag te organiseren.

De opvolger van ’AKK’, zoals de huidige voorzitter van de christendemocraten in Duitsland genoemd wordt, had al in april gekozen moeten zijn. Vanwege de corona-uitbraak moest het congres daarvoor worden verschoven. Deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, oud-fractieleider Friedrich Merz en bondsdaglid en oud-minister Norbert Röttgen zijn in de race voor het voorzitterschap.

Kramp-Karrenbauer kondigde in februari aan om op te stappen. In 2018 volgde zij Angela Merkel nog op als partijchef. AKK gold ook een tijd als de gedoodverfde opvolger van Merkel als bondskanselier, maar wist haar partij niet goed achter zich te krijgen.