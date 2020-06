Geen nieuwe coronadoden in Schotland

In Schotland zijn de afgelopen 24 uur geen mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Jeane Freeman zondagmiddag gezegd.

„Maar ik wil waarschuwen voor het hechten van te veel waarde aan de cijfers van vandaag”, voegde ze eraan toe. „We weten dat in het weekeinde doorgaans minder doden worden geregistreerd. Het blijft zeer waarschijnlijk dat de komende dagen weer nieuwe sterfgevallen door Covid-19 worden gemeld.”

Ook in Noord-Ierland bezweek de afgelopen dag niemand aan de gevreesde ziekte, die in heel Groot-Brittannië inmiddels meer dan 40.000 mensen het leven heeft gekost. Zondag steeg de teller officieel met 77 tot 40.542. Als ook de verdachte gevallen worden meegerekend, waarbij corona zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak is maar niet door een test bevestigd, zijn in het VK al meer dan 50.000 slachtoffers te betreuren.

De vooraanstaande regeringsadviseur John Edwards zei zondag dan ook dat Groot-Brittannië eerder in lockdown had moeten gaan om de coronacrisis te bezweren. Stafleden van de nationale gezondheidsdienst (NHS) en andere deskundigen stelden in The Observer dat het VK een plan nodig heeft voor de aanpak van een mogelijke tweede infectiegolf. Het aantal nieuwe gevallen loopt weliswaar terug, maar is volgens virologen en epidemiologen nog steeds hoog. Zondag waren het er ruim 1300. Het totaal aantal geïnfecteerden is nu de 286.000 gepasseerd.