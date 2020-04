Geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Hongkong

In Hongkong zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het is de eerste keer sinds 5 maart dat het aantal vastgestelde coronagevallen in de metropool niet stijgt.

In de Aziatische miljoenenstad, die een speciale status heeft binnen China, is tot dusver bij 1025 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Vier patiƫnten zijn overleden.

In de stad werken veel mensen vanuit huis. Ook zijn scholen en sommige bedrijven dicht. De autoriteiten hebben echter niet besloten tot een volledige lockdown zoals in sommige westerse landen.