Geen nieuwe coronabesmettingen in Australië

In Australië zijn zondag voor het eerst sinds juni geen nieuwe lokale besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat maakte minister Greg Hunt van Volksgezondheid via Twitter bekend. Deelstaatregeringen versoepelen de binnenlandse reisbeperkingen en de drie maanden durende lockdown in Melbourne, de op een na grootste stad van het land, wordt opgeheven.

De staat West-Australië, die vanaf maart zijn grenzen sloot voor de rest van het land, heeft aangekondigd dat het van plan is reizigers vanaf 14 november weer toe te laten. Queensland zal zijn grens vanaf 3 november heropenen voor regionale bezoekers uit New South Wales. Inwoners van de grootste stad van Australië, Sydney, en inwoners van de staat Victoria zijn daar voorlopig nog niet welkom.

Australië ligt op schema om het doel van premier Scott Morrison, om voor kerst geen binnenlandse grensbeperkingen meer te hebben, te bereiken, zei Hunt zondag volgens de Sydney Morning Herald.