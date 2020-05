Geen nieuwe binnenlandse infecties in China

In China zijn dinsdag geen nieuwe binnenlandse besmettingen met het coronavirus gemeld door de autoriteiten. De afgelopen dagen nam de angst voor een nieuwe besmettingsgolf toe in het land nadat er nieuwe gevallen opdoken, onder meer in de stad Wuhan.

Zondag spraken de autoriteiten van 14 nieuwe infecties, het hoogste aantal in ruim een week. In de noordoostelijke stad Shulan werd zondag een lockdown ingesteld, nadat er een uitbraak werd ontdekt.

Voor heel China werd maandag van 17 nieuwe gevallen gesproken door de overheid, waarvan vijf in Wuhan, dat geldt als het epicentrum van de virusuitbraak. Dat was voor het eerst sinds 8 april, toen de lockdown van de miljoenenstad werd opgeheven. De nieuwe gevallen zaten al in quarantaine. Volgens persbureau Reuters wil Wuhan in de hele stad coronatesten uitvoeren voor een periode van tien dagen.

De nieuwe besmettingen kwamen op een moment dat China de economie langzaam weer wil aanzwengelen. Die was in 1992 voor het laatst zo fors gekrompen. In veel grote Chinese steden zitten bioscopen, bars en andere gelegenheden nog op slot

Er werden dinsdag geen sterfgevallen door corona gerapporteerd. Dat is voor de 27ste dag op rij. Het officiële dodental in China blijft op 4633 staan. Het totaal aantal bekende besmettingen op het Chinese vasteland bedraagt 82.919.