„Geen nieuw bewijs Russische brexit-invloed”

Facebook heeft een Britse parlementaire commissie laten weten dat nader onderzoek geen nieuw bewijs heeft opgeleverd voor Russische beïnvloeding van het brexitreferendum via de platformen van het sociale medium. De Britse kiezers stemden in 2016 in met een vertrek uit de Europese Unie.

Beleidsdirecteur Simon Milner van Facebook UK stuurde woensdag een brief naar de betreffende Lagerhuiscommissie waarin hij zegt dat zijn bedrijf sinds half januari heeft geprobeerd aanwijzingen te vinden voor gecoördineerde Russische activiteiten rond brexit die nog niet eerder waren ontdekt. Dat werk is vruchteloos gebleven.

De deskundigen controleerden zowel Facebookaccounts als de activiteiten van vele duizenden adverteerders tijdens de brexitcampagne. Ze vonden geen andere gevallen die wijzen op Russische bemoeienis dan de paar die al waren ontdekt.