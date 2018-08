Geen Nederlandse slachtoffers brugramp Genua

Bij de brugramp in de Italiaanse stad Genua zijn voor zover nu bekend geen Nederlanders betrokken. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan hebben contact met de Italiaanse autoriteiten. Nederlanders die in de regio zijn en hulp nodig hebben, kunnen terecht bij een speciaal telefoonnummer: +31 247 247 247.

Het dodental van het gedeeltelijk instorten van de verkeersbrug in Genua staat nu op 35, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. De verkeersbrug stortte dinsdag deels in tijdens noodweer. Brokken beton en voertuigen vielen op de stad. De lokale autoriteiten zeggen dat enkele tientallen auto’s en een drietal vrachtwagens over de brug reden op het moment van de ramp.