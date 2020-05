Geen mondkapje is cel of torenhoge boete in Koeweit en Qatar

Wie in Koeweit en Qatar in het openbaar geen mondkapje draagt, kan rekenen op celstraffen of torenhoge boetes, maakten de regeringen van beide Arabische Golfstaten zondag bekend. Die drastische maatregelen zijn volgens de regeringen nodig om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

Het ministerie van Volksgezondheid van Koeweit zei dat mensen zonder mondkapje een maximumboete van 5000 dinar (ongeveer 15.000 euro) tegemoet kunnen zien. De hoogst mogelijke celstraf is drie maanden.

In Qatar worden overtreders maximaal beboet met 200.000 rial (ongeveer 50.000 euro). Wie voor de maximale tijd naar de gevangenis moet, zit volgens de staatstelevisie maar liefst drie jaar.

Volgens de officiële tellingen hebben de zes Golfstaten bij elkaar 137.400 besmettingsgevallen geconstateerd en 693 doden te betreuren. Reizigers uit het buitenland namen het virus aanvankelijk mee. Daarna verspreidde het zich met name onder armlastige arbeidsmigranten die dicht op elkaar wonen.