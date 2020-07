Geen moderne toren voor Notre-Dame

De plannen voor de restauratie van de Notre-Dame in Parijs zijn donderdag goedgekeurd door president Emmanuel Macron. De restaurateurs gaan de dertiende-eeuwse kathedraal zo veel mogelijk in oude glorie herstellen.

De Parijse kathedraal moet vooral herkenbaar blijven. Dat stellen generaal Jean-Louis Georgelin, die de restauratie procedureel leidt, en de betrokken architecten in een donderdagavond uitgegeven verklaring. Eerder die dag hadden zij hun plannen gepresenteerd aan de Franse nationale commissie voor erfgoed en architectuur. Nadat de commissie unaniem had ingestemd met het voorstel van de restaurateurs, sprak ook president Macron zijn goedkeuring over de plannen uit.

Volgens de plannen wordt de kathedraal „compleet, samenhangend en herkenbaar” in haar oude staat hersteld. Die aanpak is haalbaar, omdat de gegevens over het gebouw goed gedocumenteerd zijn en de herbouw praktisch te realiseren is.

Dat betekent onder meer dat er een torenspits terugkomt die precies lijkt op de spits die kunstenaar Eugène Viollet-le-Duc tijdens een restauratie in de negentiende eeuw plaatste. Ook wordt in de materiaalkeuze voor het dak rekening gehouden met de oorspronkelijke materiaalsoorten. De kathedraal is een „meesterwerk van de gotische kunst” en deze aanpak zorgt ervoor dat dit zo blijft, aldus de restaurateurs.

President Macron stelde eerder voor om bij de restauratie van de torenspits een „eigentijds gebaar” toe te passen. Daarop is hij donderdag dus teruggekomen. De president houdt echter onverminderd vast aan zijn eis dat de Notre-Dame in 2024 weer open is voor bezoekers. In dat jaar is Parijs gastheer van de Olympische Spelen.

Generaal Georgelin wil komend najaar op basis van onderzoeksgegevens met een meer gedetailleerde planning komen voor de werkzaamheden. Hij streeft ernaar om die in april 2024 af te ronden.