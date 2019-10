Geen metro’s in Hongkong door vandalisme

Zaterdag zijn in Hongkong alle metroritten geschrapt vanwege „ernstig vandalisme”. Dat heeft uitvoerder MTR Corp bekendgemaakt. Bij de protesten vrijdagavond werd brand gestoken in stations en op het spoor. Ook zijn in stations vernielingen aangebracht.

Op de eerste dag van het maskerverbod werd massaal geprotesteerd. Veel demonstranten droegen alsnog een masker, ondanks dat ze daarvoor de cel in kunnen gaan. Op veel plekken liepen de protesten uit op heftige rellen tussen politie en actievoerders. Vrijdagavond werd een tweede persoon geraakt door een politiekogel. Eerder deze week werd een scholier in zijn borst geschoten.

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Sinds 1997 hoort Hongkong bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners. Honderden activisten zijn al opgepakt.