Geen meerderheid voor blok-Netanyahu in Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is winnaar geworden van de parlementsverkiezingen maar zijn rechtse blok heeft geen meerderheid in de Knesset. De resultaten van de verkiezingen maandag werden donderdag bekendgemaakt, meldden Israëlische media. De officiële uitslag volgt op 10 maart.

Netanyahu's Likud behaalde 36 zetels. Samen met de andere rechtse partijen in het blok komt de partij niet verder dan 58 zetels in het 120 plekken tellende parlement. De derde verkiezingen in Israël binnen een jaar waren bedoeld om de politieke impasse te doorbreken maar het is de vraag of dat is gelukt.

Omdat Netanyahu tekort komt voor een meerderheid moet de premier op zoek naar een extra coalitiepartner. Mocht hij die niet vinden, dan duurt de politieke crisis voort.