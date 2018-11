„Geen machinepistolen op kerstmarkt Keulen”

De maandag begonnen kerstmarkt in het Duitse Keulen kent dit jaar een iets ander beeld. Agenten houden weliswaar de wacht maar zullen niet standaard op de markt te zien zijn met machinepistolen zoals in 2017 wel het geval was. De plaatselijke politie wil wel nadrukkelijk aanwezig zijn maar niet openlijk zwaarbewapend, meldt de krant Bild.

Toch zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen, verzekeren de autoriteiten. „Machinepistolen blijven binnen handbereik, maar de collega’s zullen deze niet direct dragen.” Mocht de veiligheidssituatie veranderen zal men daar op reageren en worden ze weer omgegespt.

De stad heeft ook het aantal verkeersversperringen teruggebracht. Vijf grote, tegen vrachtwagens, blijven staan. Mobiele teams zullen als het nodig is ingrijpen. De extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen sinds de aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in december 2016. Die kostte twaalf mensen het leven.