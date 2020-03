‘Geen lokale besmettingen in China buiten provincie Hubei’

China meldt voor de derde dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak. In China werden maandag 19 nieuwe besmettingen vastgesteld, 17 daarvan in de stad Wuhan in Hubei. Daarnaast was er één nieuw geval in Peking en één in Guangdong, beide veroorzaakt door mensen die vanuit het buitenland zijn gekomen, meldden de gezondheidsinstanties.

Het aantal doden in China liep maandag met 17 op naar 3136. Alle nieuwe dodelijke slachtoffers kwamen uit Wuhan. Het aantal besmette personen in China staat op 80.754.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn 59.897 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen in China. Patiënten die recentelijk mochten vertrekken uit het ziekenhuis, moesten uit voorzorg wel nog veertien dagen in quarantaine. In Wuhan zijn 12 van de 14 tijdelijke ziekenhuizen die waren ingericht om patiënten met het coronavirus te verzorgen weer gesloten. De twee andere ziekenhuizen sluiten dinsdag.