Geen kerstviering in Notre-Dame sinds 200 jaar

Dit jaar is er voor het eerst in ruim tweehonderd jaar geen kerstviering in de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame in Parijs. Dat komt door de opruim- en herstelwerkzaamheden die momenteel worden verricht na de brand die daar in april uitbrak. Er is wel een speciale nachtmis tijdens Kerstmis, maar die wordt gehouden in de nabijgelegen kerk Saint-Germain l’Auxerrois.

De Notre-Dame was twee eeuwen lang ieder jaar open tijdens kerst, zelf tijdens beide wereldoorlogen. Alleen tijdens de Franse Revolutie aan het eind van de achttiende eeuw was de gotische kathedraal eens dicht tijdens Kerstmis.

In april werd een groot deel van de Notre-Dame verwoest door een grote brand die vermoedelijk ontstond door werkzaamheden. Door de vlammen smolt het lood uit het dak in de toren. Nog steeds is er instortingsgevaar. Volgens het Franse ministerie van Cultuur is er ruim een miljard euro beschikbaar om de iconische kathedraal in oude glorie te herstellen.