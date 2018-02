Geen kans op leven bij ruimtebuurman

Even leek het erop dat er heel misschien leven mogelijk was op een planeet die rond de dichtstbijzijnde ster draait. Maar daar kan een streep doorheen, zeggen Amerikaanse wetenschappers nu. De kans op leven op de planeet Proxima b is nihil.

Proxima b draait rond de ster Proxima Centauri. Die staat op slechts vier lichtjaar van de aarde, maar is zo zwak en klein dat hij niet met het blote oog te zien is. Op metingen zagen wetenschappers dat de ster op 24 maart vorig jaar een enorme zonnevlam produceerde, een magnetische uitbarsting. De explosie zorgde ervoor dat de ster in tien seconden tijd ongeveer duizend keer feller werd. De vlam zelf was tien keer zo groot als een grote vlam van onze zon. Daardoor werd de planeet blootgesteld aan vierduizend keer meer straling dan de aarde te verduren krijgt van zonnevlammen.