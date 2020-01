Geen gewonden na Iraans raketvuur op Irak

Bij het Iraanse raketvuur op Amerikaanse doelen in Irak zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de Amerikaanse regering aan Amerikaanse media. De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad in het land is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigden de aanvallen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de verantwoordelijkheid voor het raketvuur opgeëist.

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat „Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak”. De bases worden gebruikt door Amerikaanse troepen. Hoe groot de materiële schade is, is onbekend.