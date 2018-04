„Geen garantie dat Russen zijn gestopt”

Facebook weet niet zeker of alle Russische ‘trollen’ inmiddels zijn geweerd van Facebook. „Het is een voortgaande wapenwedloop. Het is niet realistisch om aan te nemen dat mensen die dit in Rusland voor hun werk doen, niet meer op Facebook zitten, dat wij 100 procent succesvol zijn in het tegenhouden”, zei Facebookbaas Mark Zuckerberg dinsdag in de Senaat.

Volgens Facebook en de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft het Russische bureau Internet Research Agency, gevestigd in Sint-Petersburg, met een leger aan nepaccounts en nepberichten geprobeerd publieke discussies te beïnvloeden. Die daders worden ‘trollen’ genoemd. Het beïnvloeden zou onder meer zijn gebeurd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en bij het Britse referendum over EU-lidmaatschap. Zuckerberg belooft alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen. Honderden accounts zijn inmiddels geblokkeerd.