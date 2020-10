Geen extra tijd voor tellen briefstemmen in staat Wisconsin

Briefstemmen van kiezers in de staat Wisconsin moeten op verkiezingsdag binnen zijn, heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten maandag geoordeeld. Eerder had een lagere rechtbank nog geoordeeld dat briefstemmen die enkele dagen na verkiezingsdag 3 november binnenkwamen, moeten worden meegeteld. De uitspraak van ’s lands hoogste rechtsorgaan is een opsteker voor de Republikeinen.

De lagere rechter had eerder juist toegestaan dat briefstemmen met een poststempel van de verkiezingsdag tot zes dagen na de verkiezingen meegeteld zouden worden. Door de uitspraak van het Hooggerechtshof blijft het verkiezingsbeleid van Wisconsin ongewijzigd, namelijk dat alle briefstemmen bij het sluiten van de stembureaus in de handen van de stemmentellers moeten zijn. De vier conservatieve rechters in het Hooggerechtshof stemden voor het oordeel, de drie progressieve hoge rechters waren het er niet mee eens.

Wisconsin geldt als een van de staten waar de strijd nog onbeslist is, en de doorslag kan geven in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Naar verwachting zullen meer Amerikanen dan ooit tevoren hun stem per post uitbrengen uit angst om bij het stembureau besmet te raken met het coronavirus.

President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten hebben meermaals, en in weerwil van wat experts zeggen, beweerd dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten is dat een excuus van de Republikeinen om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten.

Elke Amerikaanse staat mag zelf de regels omtrent de verkiezingen bepalen, zo ook de regels die gaan over vroegtijdig stemmen, stemmen bij afwezigheid en het stemmen per post. Omtrent de verkiezingsregels in afzonderlijke staten zijn en worden door het hele land dan ook tal van rechtszaken gevoerd.

In 2016 hielp een nipte overwinning in Wisconsin Trump een handje richting het presidentschap. Volgens een recente peiling van het Britse persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos gaat zijn Democratische uitdager Joe Biden vooralsnog met 53 tegen 44 procent aan de leiding in de ‘Badger State’.