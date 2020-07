Geen extra smartengeld nabestaanden ‘zelfmoordvlucht’ Germanwings

Nabestaanden van slachtoffers van de rampvlucht van Germanwings vijf jaar geleden hebben geen recht op extra smartengeld. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het moederbedrijf van het inmiddels opgeheven Germanwings, hoeft niet opnieuw de portemonnee te trekken.

Een rechtbank in het West-Duitse Essen wees de klacht van acht nabestaanden af. Zij vonden dat Lufthansa verantwoordelijk is voor de Germanwings-copiloot, die aan depressies leed. Hij vloog het vliegtuig op 24 maart 2015 in de Zuid-Franse Alpen opzettelijk tegen een berg.

De rechters vinden de veiligheid van de luchtvaart de verantwoordelijkheid van de overheid. Die ligt niet bij een luchtvaartmaatschappij of bij de Amerikaanse vliegschool van de zelfmoordpiloot, die eveneens was aangeklaagd, aldus de rechtbank.

De ramp met de A320 kostte alle 150 inzittenden het leven, onder wie een Nederlandse vrouw.